Nouvel avis de recherche et récompense pour retrouver Jame Laura May

Le Service de police de l’agglomération de Longueuil lance un nouvel avis de recherche afin de retrouver Jame Laura May, une jeune femme de 25 ans qui a possiblement été vue pour la dernière fois à la fin avril, à Saint-Jérôme. Une récompense pouvant atteindre 3000$ est également offerte par l’entremise de l’organisme Jeunesse au Soleil pour toute information qui permettrait de la retrouver.

En juin, le SPAL sollicitait l’aide du public car la santé et la sécurité de cette femme pouvaient être compromises. Jame Laura May a une condition médicale pour laquelle une ordonnance de cour autorise l’assistance policière pour la retrouver, comme elle est considérée vulnérable. Elle a disparu sans la médication qu’elle doit prendre quotidiennement. Elle pourrait se trouver tant au Québec qu’à l’extérieur de la province.

Jame Laura May est âgée de 25 ans, mesure 5’6’’ (1m68) et pèse 60 kg (132 lb). Elle a les cheveux et les yeux bruns et s’exprime en français.

Ceux qui détiennent toute information qui permettrait de la retrouver peuvent appeler au 450 463-7211.

Toute personne apercevant Jame Laura May est priée de contacter le 911 immédiatement.

(Source: SPAL)