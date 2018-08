La nouvelle école spécialisée coûtera plus cher que prévu

Crédit photo : Le Soleil de Châteauguay - Patricia Blackburn

La construction de la nouvelle école régionale spécialisée pour les élèves handicapés à Châteauguay coûtera 9 M$ de plus que ce qui avait été d’abord prévu. Le coût estimé du chantier est passé de 19 M$ au départ, à 28.2 M$ à ce jour.

La Commissions scolaire des Grandes-Seigneuries, qui pilote le projet en collaboration avec la Commission scolaire New Frontiers et le ministère de l’Éducation, explique ce dépassement par «des modifications et des ajouts» qui ont entraîné une augmentation de la portée des travaux.

«Il faut savoir que la conception des écoles dédiées aux élèves handicapés ou en difficultés d’adaptation ou d’apprentissage (EHDAA), comme c’est le cas pour l’école spécialisée actuellement en construction à Châteauguay, est récente et que les références pour ce type de construction sont peu nombreuses, précise Hélène Dumais, responsable des communications à la CSDGS. Ainsi, le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES) peut considérer des ajustements au budget si cela est nécessaire», ajoute-t-elle.

Quant à savoir quels sont les éléments ou les modifications qui ont fait grimper la facture, la CSDGS en dresse ici la liste :

Ajout de quatre classes (la demande initiale était de 12 classes et est maintenant de 16 classes)

La superficie allouée pour la circulation au moment de l’évaluation initiale était insuffisante, il y a donc eu une réévaluation

La superficie du terrain fait en sorte que la construction de l’école se fera sur deux niveaux

Comme pour la circulation, la superficie évaluée à la base pour la salle mécanique/électrique était insuffisante.

Construite selon des concepts de «développement durable»

Par ailleurs, la construction de la nouvelle école intégrera plusieurs éléments répondant à des critères de «développement durable», précise la CSDGS. Entre autres, l’utilisation de la géothermie pour les besoins de chauffage et de climatisation. La valorisation du bois, notamment pour la structure et les finis architecturaux. Et la prise en compte, dans la structure du bâtiment, du potentiel agrandissement futur.

Livraison en septembre 2019

La nouvelle école est le fruit d’une alliance entre la Commission scolaire des Grandes-Seigneuries et la Commission scolaire New Frontiers. Elle aura un mandat régional et accueillera des élèves handicapés, âgés de 4 à 21 ans, de niveau préscolaire, primaire et secondaire, présentant une déficience intellectuelle profonde ou moyenne à sévère avec des troubles associés. Les coûts du projet sont entièrement assumés par le gouvernement provincial. L’ouverture est prévue en septembre 2019.