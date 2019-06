Nouvelle exposition au Musée d’archéologie de Roussillon

Le Musée d’archéologie de Roussillon invite la population à découvrir sa nouvelle exposition temporaire Ici/ailleurs – Images lenticulaires. Présentée du 12 juin au 15 septembre 2019, l’exposition est un hommage au caractère distinctif des régions du Québec, qu’il s’agisse de leur patrimoine bâti, de leur emplacement géographique ou de leur développement industriel.

Produite par Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ), elle propose une sélection d’archives photographiques axée sur le patrimoine régional au Québec. Les lieux et les événements qui ont façonné le caractère de chacun des 10 territoires couverts par les centres de BAnQ donnent corps à autant de récits qui, mis en dialogue les uns avec les autres, constituent un voyage dans le temps et une occasion de nourrir notre imaginaire collectif.

Les photographies sélectionnées ne proviennent que très rarement de studios professionnels. Elles ont été choisies plutôt pour leur valeur historique. Elles portent des marques qui témoignent du passage du temps et des imperfections qui rappellent la diversité de leurs origines. L’exposition propose une superposition de ces différentes photographies, pour former des images lenticulaires. Celles-ci permettent ainsi de découvrir sur un même panneau deux images différentes en fonction de l’angle de vision, donnant lieu à de fructueuses associations.

Pour plus d’information au sujet de cette exposition ou de toute activité du Musée d’archéologie de Roussillon, il faut se rendre au http://archeoroussillon.ca/expositions/.

À propos du Musée d’archéologie de Roussillon

Le Musée d’archéologie de Roussillon a pour mission la conservation, l’étude et la mise en valeur des collections archéologiques de la région de Roussillon, ainsi que la diffusion des connaissances qui en sont issues auprès du public par le biais d’expositions et de programmes éducatifs.

(Source: MRC de Roussillon)