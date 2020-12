Nouvelle formule pour la parade de Noël de Saint-Constant

«Afin de respecter les recommandations de la Santé publique pour protéger la population», la Ville de Saint-Constant annonce que sa parade de Noël, prévue le dimanche 6 décembre, sera présentée en formule ciné-parc.

À lire aussi: Une autre ville aura son défilé de Noël

Les citoyens sont donc invités à se stationner à la Base de plein air, rue Sainte-Catherine, à la gare Sainte-Catherine ou au nouveau Centre municipal, à compter de 15h30. Environ 250 automobilistes pourront être accueillis dans ces trois espaces combinés. Aucune réservation n’est nécessaire, car les premiers arrivés seront les premiers stationnés, précise la Ville.

Puis, à 16h30, «des amuseurs publics, le père Noël et ses lutins se promèneront à travers les différents stationnements, afin de saluer les petits et les grands», fait savoir la Municipalité. Les enfants pourront en profiter pour remettre leur lettre adressée au père Noël dans «le filet magique des lutins». Les automobilistes devront syntoniser une chaîne FM affichée sur le site pour écouter les prestations musicales et l’animation sur place Les chars allégoriques qui devaient défiler dans la Ville seront stationnés à l’entrée de la Base de plein air, afin d’être admirés par les curieux.

Par ailleurs, les feux d’artifice, visibles de partout dans la Ville grâce à leur hauteur, auront lieu comme prévu, soit vers 17h30.

Consignes établies par la Santé publique

-Vous devrez rester en tout temps dans votre véhicule;

-Aucune personne à pied ne sera admise sur les différents sites;

-Aucune installation sanitaire ne sera accessible.

(Source: Ville de Saint-Constant)