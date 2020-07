Nouvelles entraves à prévoir sur le rang Saint-Pierre à Saint-Constant

Le ministère des Transports du Québec (MTQ) informe les usagers de la route que la fermeture complète d’un tronçon du rang Saint-Pierre Sud à Saint-Constant est requise, afin de remplacer un troisième ponceau situé dans le même secteur que les deux premiers qui ont été remplacés lors d’un autre chantier au début du mois de juillet.

Les travaux se déroulent du lundi 13 juillet au vendredi 17 juillet, de 7h à 15h30. Ils entraînent la fermeture complète du rang Saint-Pierre Sud, entre la montée Fyfe et le rang Saint-Pierre Nord, pendant ces heures. Seule la circulation locale est permise dans ce secteur. Autrement, les automobilistes pourront circuler librement le soir et la nuit sur le tronçon entravé. Un détour balisé via le rang Saint-Pierre Nord est mis en place à l’aide de panneaux de signalisation.

En cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles, le début de ces travaux pourrait être reporté et ce chantier pourrait se prolonger.

(Source: MTQ)