Nouvelles interdictions de stationner à Saint-Constant

Crédit photo : Le Reflet - Hélène Gingras

Interdiction de stationner

Le conseil a adopté un règlement autorisant plusieurs interdictions de stationner dans les rues suivantes: des deux côtés de la rue Côté entre la montée Lasaline et la rue Cousineau; des deux côtés des courbes de la rue Boisbriand et de chaque côté de la sortie de la passerelle à l’intersection des rues Boisbriand et Boisclair. Un panneau d’arrêt sera également installé à cette intersection.

Nomination d’un parc

Le conseil a voté pour changer le nom du parc multifonctionnel, situé à proximité de l’aréna Isatis sur la rue Sainte-Catherine. L’espace vert sera désormais appelé Base de plein air.

À propos de la neige

La Ville a fait l’achat d’un canon à neige auprès du manufacturier Turbocristal pour une valeur de 48 816$. Le conseil espère ainsi économiser les coûts auparavant défrayés pour la location de l’appareil. La Municipalité a également reconduit le contrat de déneigement de l’entreprise Benny D’Angelo pour l’année 2018-2019 pour un montant d’environ 1 M$. Le déneigeur en sera à sa dernière année de contrat pour la zone urbaine de Saint-Constant.

Emprunt pour des travaux routiers

Le conseil a adopté un règlement afin d’emprunter la somme de 1,2 M$ pour le remplacement de la conduite d’aqueduc et la réfection de la chaussée d’une partie du chemin Saint-François-Xavier. Le montant servira également au pavage des accotements sur la montée Lasaline.