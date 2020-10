Observez les couleurs d’automne de Rougemont d’un point de vue exclusif

Rien de mieux qu’un tour d’hélicoptère en compagnie de notre Guide plein air Marcel Bouchard pour avoir un coup d’œil privilégié sur les couleurs d’automne que Rougemont a à nous offrir.

Fidèles à leur habitude, Patrick Bernier et lui entreprennent leur départ à partir de l’aérodrome de Saint-Apollinaire. Cette fois, direction la Montérégie, ses montagnes et ses vergers réputés.

Un mariage de couleurs à couper le souffle

Puisque la région de Québec est généralement plus froide que celle de Montréal et ses environs, on peut admirer les feuilles changer de couleur plus tôt dans la saison.

En longeant l’autoroute à basse altitude, on est tout de suite frappé par la beauté du spectacle. Le mélange de rouge et de jaune s’agence parfaitement avec la verdure persistante des alentours.

Des plantations bien de chez nous

Se déplacer par la voie des airs nous permet d’avoir un superbe coup d’œil sur une cannebergière inondée, un processus de récolte bien particulier.

Arrivé à Rougemont, on remarque les belles montagnes qui dessinent le paysage. Juste aux pieds, une foule de vergers tracent la route.

Ils sont magnifiques et bien cordés, prêts pour le festival de la pomme qui a lieu en plein en ce moment, jusqu’à la fin du mois d’octobre.

C’est toute une chance d’avoir pu avoir un tel coup d’œil de la région. Impossible d’avoir un si bel aperçu du panorama quand on se balade en voiture.

Envie de vivre plus d’aventures en compagnie de notre Guide plein air Marcel? Tous ses topos se trouvent juste ici!