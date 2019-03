Odeur et goût de chlore plus prononcés pour l’eau potable

Crédit photo : Depositphotos

Certains citoyens auront remarqué que l’eau potable dégage actuellement une légère odeur et un goût de chlore. En lien, la Ville de Candiac tient à rassurer les résidents des villes de Candiac, Delson, Sainte-Catherine, Saint-Constant, Saint-Philippe et Saint-Mathieu, desservis par l’usine de filtration d’eau, que l’eau demeure bonne à la consommation.

Ce phénomène survient annuellement à travers le Québec en période de crue printanière. Le dégel de la neige et de la glace occasionne un nombre plus élevé de particules dans l’eau ce qui nécessite un traitement de filtration différent. Pour pallier cette situation et afin de maintenir une bonne qualité de l’eau, l’usine de filtration doit augmenter le dosage du chlore dans le réseau.

Bien que perceptibles à l’odeur, les concentrations de chlore utilisées demeurent faibles et sont sans risque pour la santé. Le chlore est un élément volatil qui s’évapore assez rapidement. Ainsi, pour améliorer le goût de l’eau, il suffit de remplir un récipient et de le conserver sur un comptoir ou au réfrigérateur avant de la consommer.

(Source : Ville de Candiac)