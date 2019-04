Olivier Benloulou ajoute deux merveilles à sa collection

Article par Olivier Beaulieu

Le collectionneur de voitures exotiques de Gatineau Olivier Benloulou a ajouté deux bolides spectaculaires à sa collection cette semaine.

Sur Facebook, l’entrepreneur a attiré l’attention avec une publication dans laquelle on peut y lire «Le jour de la livraison est toujours plaisant pour moi et mon équipe/ma famille. Mes voitures Senna & Huayra Roadster sont arrivées».

Sous la carrosserie entièrement faite de fibre de carbone de la McLaren Senna, on retrouve un moteur V8 biturbo de 4,0 litres qui développe 789 chevaux. Cette mécanique offre également un couple de 590 livres-pied.

Selon le constructeur, la Senna est la plus légère de son catalogue depuis la commercialisation de la McLaren F1. Son châssis MonoCage III, également fait de fibre de carbone, est le plus rigide jamais conçu par le manufacturier. Le système de freinage qui équipe cette voiture est fait de disques en céramique de carbone. Enfin, le manufacturier a fait fabriquer des pneus Pirelli P Zero Trofeo R sur mesure spécialement pour chausse sa Senna. On a construit seulement 500 exemplaires de ce modèle qui ont tous été vendus pour environ 1,4 M$ CAN.

Pour ce qui est de la Pagani Huayra Roadster, on retrouve un moteur V12 de 6,0 litres en position centrale. Conçu par AMG, ce moteur offre une puissance de 764 chevaux et 737 livres-pied de couple. Pagani promet un 0-100 km/h sous les 3,2 secondes, et une vitesse maximale de plus de 360 km/h.