On bouge cet été dans l’eau ou sur la terre ferme !

Dans l’eau ou sur la terre ferme, on bouge cet été au Complexe aquatique extérieur Beau-Château à Beauharnois et au centre sportif Sportplex à Châteauguay.

Les amateurs d’eau peuvent profiter des installations du complexe aquatique pour pratiquer le bain libre, la nage libre ou encore la mise en forme au parc aménagé sur le site.

Afin de respecter les ratios de la santé publique de 80 personnes à la fois dans la piscine, les périodes de bain libre sont possibles sur réservation seulement, par bloc de 1 h 30 en semaine et 1 h 45 la fin de semaine. On réserve en ligne au beauchateau.ca ou par téléphone au 450 225-5482.

Un bloc d’une heure par jour, du lundi au dimanche, est consacré à la nage libre en longueur. Ici, pas de réservation. La nage libre s’offre à la carte. Le nombre de nageurs est limité à six par corridor.

La mise en forme au parc se déroule deux fois par semaine. La séance d’exercice est gratuite. Aucune inscription n’est nécessaire. Le nombre de personnes est limité à 20 par cours.

Les mesures sanitaires

Le Complexe aquatique multiplie les mesures sanitaires. Désinfection des espaces, délimitation des zones d’attente à l’aide de pastilles au sol, station de lavage des mains et paiement par carte ne constituent que quelques exemples.

Les vestiaires sont fermés durant la saison estivale. Les baigneurs doivent donc porter leur maillot de bain sous leurs vêtements. Les usagers sont priés de prévoir leur bouteille d’eau et la veste de flottaison des plus petits.

Badminton, pickleball et soccer

Le centre sportif Sportplex ouvre ses portes au badminton, pickleball et soccer. Le 2 P’tits 2 $ pour du jeu, c’est des activités ludiques et libres pour tous. Les aires de badminton et pickleball sont ouvertes de 10 h à 15 h et celles du soccer, de 13 h à 15 h, du lundi au vendredi. Le 2 P’tits 2 $ pour du jeu donne accès aux trois activités toute la journée pour un tarif de 4 $ par personne.