On essaie les cinq Ford Explorer 2020

Article par Marc Lachapelle

Le Guide de l’auto a fait une excursion en Oregon pour conduire les cinq versions d’un Ford Explorer 2020 entièrement nouveau.

Celui-ci est construit sur une architecture inédite, conçue pour les véhicules utilitaires à roues arrière ou à quatre roues motrices dont le moteur est installé dans l’axe longitudinal au lieu de transversal. Comme le premier Explorer, lancé en 1991, qui allait devenir le VUS le plus vendu en Amérique du Nord au fil des trois décennies suivantes.

Il y a d’abord les versions XLT et Limited, qui partagent un quatre cylindres en ligne turbocompressé de 2,3 litres et 300 chevaux, avec 310 lb-pi de couple. Assez pour tracter jusqu’à 2 404 kg (ou 5 300 lb) donc pas mal plus que les 1 361 kg de l’Explorer qu’il remplace. Prenez ensuite le Platinum, le plus luxueux de la famille, qui est livré de série avec un V6 biturbo de 3,0 litres et 365 chevaux que l’on peut ajouter aux deux précédents.

Les amateurs de performance et de look sportif regarderont l’Explorer ST, le plus puissant du clan avec son V6 à double turbo de 3,0 litres, qui livre 400 chevaux et 415 lb-pi de couple à des pneus de performance montés sur roues de 20 ou 21 pouces, avec des freins dont la taille des disques a été choisie en conséquence.

À l’inverse, les écolos actifs et pragmatiques s’intéresseront plutôt au premier Explorer à groupe propulseur hybride. La mécanique toute neuve du Limited HEV combine un V6 atmosphérique de 3,3 litres et un moteur électrique de 44 chevaux, pour une puissance combinée de 318 chevaux et une capacité de remorquage de 2 268 kg (5 000 lb) que nous avons mise à l’épreuve.

Revenez-nous bientôt pour tous les détails et nos impressions de conduite!