[…] « On est entré dans cette crise mal équipé » – François Legault […]

Le premier ministre François Legault a pris une part de la responsabilité vendredi après-midi pour la situation périlleuse vécue dans les centres pour personnes âgées.

« Je prends la pleine responsabilité, a-t-il dit après avoir parlé de ses promesses faites aux aînés lors de la campagne électorale de 2018. Il aurait fallu que j’augmente plus vite le salaire des préposés aux bénéficiaires, même sans l’accord des syndicats. On est entré dans cette crise mal équipé et la situation s’est détériorée. »

Le premier ministre a fait cette déclaration en ouverture de point de presse quotidien. Il a avoué s’être questionné sur ce qu’il aurait pu faire pour aider les aînés les plus vulnérables.

« Dans les budgets présentés, il y a eu plus d’argent, a mentionné le premier ministre. Malgré tout, il y a beaucoup de postes affichés qui ne sont pas comblés. Il faut augmenter le salaire pour être attractif. »

Le 211 $/heure non applicable

Il a convenu, lors d’une discussion avec Diane Francoeur, présidente de la Fédération des médecins spécialistes de Québec, que la rémunération de 211 $/heure ne s’appliquait pas pour les médecins qui arrivaient en renfort dans les CHSLD. Le débat est venu par un mauvais hasard alors que cette rémunération faisait l’objet d’une négociation au mois de février.

« Ce n’est pas le temps de négocier combien les médecins vont gagner en CHSLD, a statué François Legault. Les médecins font ça pour aider, pas pour le salaire. C’est le temps de sauver des vies. »

Il a remercié les quelque 2000 médecins qui ont répondu à l’urgence nationale. Ceux-ci amènent leurs bras et leurs expertises.

Plus de 4000 embauches

La plateforme JeContribue a permis l’embauche de 4676 personnes dans le réseau. Pourtant, plus de 51 000 personnes avaient signifié leurs intentions. M. Legault a mentionné qu’un nouveau « tour de roue » serait fait parmi les volontaires afin de dénicher des personnes qui pourraient venir aider dans les CHSLD.

Parlant d’aide, le gouvernement de Justin Trudeau va déployer 125 militaires qualifiés en santé dans les CHSLD. Une mesure saluée par François Legault.

Bilan

688 décès (+58)

16 798 cas (+941_

1076 hospitalisations (+58)

207 personnes aux soins intensifs (-2)

3068 personnes guéries