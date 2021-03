On passe à l’heure d’été cette fin de semaine

Le dimanche 14 mars sera la journée la plus courte de l’année en raison du changement d’heure qui se fera à 2h de la nuit. À ce moment, les appareils électroniques feront un bond d’une heure et il sera 3h. Il faudra changer les autres horloges et cadrans de la maison.

Le soleil se lèvera ainsi plus tard le matin, mais les journées seront ensoleillées plus longtemps en fin d’après-midi.

Ce changement s’effectue chaque année à l’occasion du deuxième dimanche de mars. Il s’agit d’un moment où les services d’incendie encouragent d’ailleurs la population à vérifier les piles dans les détecteurs de fumée.

Rappelons qu’en octobre 2020, on parlait de reculer l’heure pour la dernière fois le premier dimanche de novembre. Le premier ministre François Legault se disait ouvert à cette idée.