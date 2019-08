On peut déjà entendre le son de la nouvelle Audi RS 6 Avant 2020

Article par Germain Goyer

Plus tôt cette semaine, Audi a dévoilé la RS 6 Avant 2020. Et l’on ne tenait plus en place quand on a appris qu’elle allait être commercialisée en Amérique du Nord.

Dans une vidéo d’un peu plus de quatre minutes, on peut entendre le son de cette familiale capable de donner du fil à retordre à une sportive. Du bonheur pour les oreilles.

Rappelons que la nouvelle RS 6 sera animée par un V8 biturbo de 4,0 L. Celui-ci ne génère rien de moins que 590 chevaux-vapeur et autant de livres-pied de couple.

Le tout est jumelé à une boîte automatique à huit rapports et au légendaire rouage intégral quattro de la marque allemande.

Il ne lui faut que 3,6 secondes pour atteindre les 100 km/h depuis l’arrêt.

En attendant de la conduire, on se permet d’apprécier la douce sonorité de ce moteur à huit cylindres.