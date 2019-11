On peut encore acheter une Trans Am neuve! En quelque sorte…

Article par Marc-André Gauthier

Au Salon de l’auto de Los Angeles 2019, on se serait cru, par moment, dans le passé. En effet, en sortant du pavillon sud, on tombait nez à nez avec un kiosque Trans Am. Oui, il y a maintenant de nombreuses années que Pontiac n’existe plus, et encore plus qu’elle ne produit plus de Firebird. Mais Trans Am Depot, une compagnie basée en Pennsylvanie, a décidé de continuer d’écrire l’histoire de la défunte marque.

Les véhicules que vous voyez en couverture, vous l’aurez deviné, ne sont pas de véritables Trans Am. Il s’agit plutôt de Chevrolet Camaro modifiées, mais pas à peu près !

Lorsqu’un client passe une commande chez eux, Trans Am Depot reçoit, de la part de Chevrolet, avec qui elle a une entente, une Camaro neuve. Par la suite, la voiture est dénudée jusqu’au châssis, là où le véritable travail commence. Trans Am Depot va ainsi améliorer la rigidité du châssis, revoir les suspensions et la direction, en plus de couvrir le tout d’une nouvelle carrosserie, nous donnant une bonne idée de ce à quoi une Trans Am moderne aurait pu ressembler.

À votre goût ($$$)

Vous l’aurez compris, même si Trans Am Depot vous propose des ensembles, il s’agit avant tout d’un travail personnalisé, fait à votre goût.

Par exemple, la « Super Duty Racing », que vous voyez en couverture, vient avec un V8 de 6,2 L suralimenté produisant plus de 1 000 chevaux, et autant de livres-pied de couple. Cette voiture, savamment calibrée, fait le quart de mile en moins de 9 secondes, ce qui est très rapide pour une voiture de production.

Naturellement, un tel niveau de fabrication n’est pas à la portée de toutes les bourses. De l’avis du représentant de la marque avec qui nous avons échangé à son kiosque, ses produits se vendent généralement plus de 100 000 $ américains. Heureusement, ce prix inclut une Camaro neuve, sur laquelle se baser.