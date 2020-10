« On reste chez nous » pour sauver le réseau de la santé, exhorte François Legault

François Legault a exhorté les gens, mercredi, à rester chez eux sauf pour aller à l’école ou travailler pour « casser » la deuxième vague de la COVID-19.

Les mesures adoptées par le gouvernement visent à éviter une catastrophe dans le réseau de la santé, a fait valoir le premier ministre lors d’un point de presse.

« Depuis deux semaines, on est passé de 168 à 409 hospitalisations. En deux semaines, on a doublé. La propagation du virus est exponentielle. Si on ne fait rien, on peut penser qu’on aura 800 cas dans deux semaines et 1600 cas hospitalisés dans un mois. Si les hospitalisations doublent à toutes les deux semaines, on va avoir un risque réel de rupture dans le réseau de la santé. Des chirurgies devront être reportées. On ne pourra pas soigner tous les Québécois », a soutenu François Legault. » C’est ça ma grande obsession sauver le réseau de la santé », a-t-il martelé.

Il a plaidé que les décisions prises comme la fermeture des salles à manger des restaurants et des bars en zone rouge visaient cet objectif. « On n’avait pas le choix. Ça ne me fait pas plaisir, d’autant plus que les gens ont fait des efforts pour respecter les consignes mises en place avant », a confié le premier ministre.

Il a aussi soutenu que le gouvernement voulait « protéger » les écoles et le travail des Québécois.

Le premier ministre a eu cette réflexion face aux critiques : « Quand on a annoncé le masque obligatoire au secondaire, des commentateurs nous ont dit qu’on aurait dû le faire avant et d’autres disent qu’on sacrifie une génération, je ne vois pas comment on pourrait plaire à tout le monde, a-t-il exposé. Je ne veux pas être populaire, je veux sauver le système de santé ».

M. Legault a souligné que tous les états avaient des décisions difficiles à prendre. « Ils le font comme nous, en fonction de la santé publique, du nombre d’hospitalisations et de décès », a-t-il dit.

