On soulignera le lieu de fondation de Saint-Constant

Dans le cadre de la Fête nationale du Québec et du 275e anniversaire de Saint-Constant, la Société d’histoire et de patrimoine de Lignery,en collaboration avec la paroisse et la Ville procéderont au dévoilement d’une plaque commémorative soulignant le «lieu de fondation de Saint-Constant en 1744».

Une messe aura lieu à 10h, suivi d’une marche jusqu’au Calvaire des Habitants, situé près des Anciens presbytères pour le dévoilement de la plaque. Il y aura présence de la Compagnie de Lacorne et tirs de fusils à blanc. Informations : shplignery@hotmail.com.