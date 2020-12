« On va remplacer la voie réservée par de la fiabilité », assure l’ARTM

La mise en service de l’antenne Rive-Sud du Réseau express métropolitain (REM), prévue au printemps ou à l’été 2022, sonnera le glas de la voie réservée aux autobus sur le pont Champlain.

La fin de cette «mesure temporaire» mise en place en 1982 est vue par plusieurs usagers du transport en commun comme un recul de l’offre de services sur la Rive-Sud. Ils appréhendent des temps de parcours plus long en raison de l’obligation de transférer d’un mode de transport à un autre pour se rendre sur l’île de Montréal.

«Il va y avoir une correspondance, oui, mais on va remplacer la voie réservée par de la fiabilité», assure plutôt le directeur exécutif Planification des transports et mobilité de l’ARTM Daniel Bergeron, en entrevue au Courrier du Sud.

«Avec la voie réservée, il y a une grande incertitude sur le temps de parcours, que ce soit sur le pont ou au moment de l’arrivée au centre-ville, poursuit-il. Les rames du REM vont quant à elles circuler sans entraves et entrer directement à Montréal.»

M. Bergeron ajoute que le REM, contrairement à la voie réservée, desservira de nombreux pôles en plus du centre-ville, comme l’Université de Montréal ou même l’aéroport Pierre-Elliott-Trudeau.

«Tous ceux qui vont au-delà de la Place Bonaventure et du 1000 De La Gauchetière, ça va changer leur vie!» – Daniel Bergeron, directeur exécutif Planification des transports et mobilité de l’ARTM

L’ARTM est toutefois consciente que l’arrivée du REM signifiera un changement d’habitudes pour certains usagers, ce qui entraîne toujours des craintes et de l’incertitude.

«On compte diffuser beaucoup d’informations et offrir beaucoup d’accompagnement au moment du changement, soutient le directeur exécutif. Et comme l’ouverture du REM sur la Rive-Sud est désormais prévue pour le printemps ou l’été, on sera dans les conditions idéales.»