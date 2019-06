On vous présente la « Scirocco à un million de dollars »

Article par Guillaume Rivard

Vous vous rappelez la Volkswagen Scirocco? Les ventes de cette petite voiture à trois portes basée sur la Golf ont cessé au Canada en 1989 et nous n’avons jamais vu la troisième et dernière génération (2008-2017) parce que la compagnie craignait qu’elle fasse mal à la Golf GTI. De plus, l’écart grandissant entre le dollar américain et l’euro rendait la Scirocco difficile à justifier.

Nous n’allons pas vous annoncer ici que la petite Volkswagen s’apprête à effectuer un retour. Il s’agit plutôt de vous parler d’un homme appelé Jason Whipple qui a transformé une Volkswagen Scirocco S 1980 coûtant 7 000 $ en une création originale qu’il a baptisée la « Scirocco à un million de dollars ».

Non pas parce qu’elle vaut une telle somme, mais plutôt parce qu’il a l’impression d’avoir dépensé une fortune pour la démonter, la modifier et la personnaliser depuis près de dix ans.

Décorée aux couleurs de l’arc-en-ciel, avec des éléments graphiques accrocheurs et du lettrage flou, cette sportive à hayon est moitié bolide d’accélération, moitié œuvre d’art – et 100% cool!

Whipple, qui est le cofondateur de l’entreprise californienne Rotiform Wheels, a installé des jantes sur mesure, troqué la boîte de vitesses et même construit à la main un moteur atmosphérique de 2,0 litres capable de générer 180 chevaux. En fait, tout ce qui se trouve sous le capot n’est pas d’origine.

Pour ce qui est de la carrosserie, Whipple a littéralement donné carte blanche à l’artiste britannique Nicolai Sclater pour qu’il peigne à la main sa voiture. Celui-ci a incorporé plusieurs idées novatrices en plus de passer divers messages à caractère social comme « the future is our fault » et « things won’t change until we do ».

L’équipe a dévoilé sa création en novembre dernier au Salon de la SEMA à Las Vegas. Depuis ce temps, la voiture ne cesse de susciter de l’engouement.

Et vous voulez savoir la suite? Whipple projette de concevoir une deuxième Scirocco haute en couleurs pour conduire ses deux jeunes enfants à l’école. Apparemment, elle s’appellera la « Scirocco à deux millions de dollars »!