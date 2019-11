Opération contre l’alcool et la drogue au volant au Quartier DIX30

Les agents du Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL) et de la Sûreté du Québec (SQ) ont mené une vaste opération contre l’alcool et la drogue au volant dans le secteur du Quartier DIX30 à Brossard, dans la soirée du 28 novembre.

L’opération nationale visant les capacités affaiblies au volant a été lancée le 28 novembre, à l’aube du temps des fêtes, à Trois-Rivières. Tous les corps policiers du Québec intensifieront ainsi leurs interventions auprès des automobilistes, et ce, jusqu’au 2 janvier.

Hier soir, les agents du SPAL et de la SQ étaient positionnés à différents points de contrôle dans le secteur du Quartier DIX30. Le SPAL a précisé qu’il s’agit d’un «pôle attractif important» en ce qui a trait à l’achalandage sur le territoire de l’agglomération de Longueuil.

Lors de cette opération, 360 conducteurs ont été contrôlés. Les policiers ont procédé à six arrestations pour capacités affaiblies et deux pour refus de se soumettre aux tests. Deux véhicules ont également été saisis, alors que deux autres ont été remisés. Le SPAL a également suspendu quatre permis de conduite et signifié quatre constats d’infraction.

Depuis moins d’un an, tous les automobilistes sont susceptibles de fournir un échantillon d’haleine s’ils se font intercepter par les policiers. Depuis la mise en vigueur du dépistage obligatoire, les policiers n’ont plus besoin d’avoir le soupçon qu’un conducteur roulait avec les capacités affaiblies pour le faire souffler dans un éthylomètre.