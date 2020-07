OPINION – Le secret de l’inégalité

En coupant des branches de mes arbustes, j’ai percé le mystère de l’inégalité de la haie sous la deuxième fenêtre de la salle à manger.

Des branches étaient enfermées sous des lierres sauvages. On les voyait à peine, on aurait dit qu’elles cachaient un secret. Prisonnières, elles respiraient faiblement et s’inclinaient pour qu’on ne les remarque pas.

C’est comme ces femmes et ces hommes victimes qui ne peuvent pas parler de leur secret, asphyxiés par la peur et la honte ou par manque d’écoute de notre part.

J’ai arraché ces lierres les étouffant, les laissant respirer librement. Ces branches ne croîtront pas au même rythme que les autres, du moins cette saison, mais l’an prochain, peut-être.

Il faut beaucoup de temps pour réparer le mal fait par la négligence et le silence s’étirant parfois sur de nombreuses années. Bien soignée et entretenue, cette partie de la haie deviendra ce qu’elle aurait toujours dû être : libre.

Monuit Gauthier, Candiac