Pablo Robriguez discute avec Culture Montérégie

Le lieutenant du Québec Pablo Rodriguez a rencontré virtuellement des membres de l’équipe de Culture Montérégie afin de comprendre les besoins de la Rive-Sud, deux jours après le dépôt du budget fédéral qui prévoit 1,5 G$ en nouveaux investissements pour relancer la culture.

«Le milieu culturel et très vivant sur la Rive-Sud, alors c’était important pour moi d’aller directement sur le terrain pour écouter la réaction à nos investissements. Les commentaires de toute l’équipe de Culture Montérégie vont nous aider à bâtir des programmes spécifiques qui vont bien répondre aux besoin d’ici», a partagé M. Rodriguez.

Près de 655 000 emplois dépendent des arts et de la culture au Canada. La pandémie continue toutefois de porter un dur coup au milieu, alors que plusieurs organismes pourraient ne pas survivre aux prochains mois.

«Sur la Rive-Sud et partout au Québec, notre culture fonctionne au ralenti et beaucoup d’emplois n’ont pas encore pu être récupérés, indique-t-il C’est pour ça que le fédéral intervient rapidement pour aider nos artisans à passer à travers.»

Parmi les investissements prévus au budget en culture, 400 M$ sont octroyés aux petits et grands festivals pour qu’ils s’adaptent à la COVID et se remettent sur pied.

Des investissements sont aussi dans les plans pour relancer la culture, pour adapter les salles de spectacle aux restrictions sanitaires, et pour soutenir la musique, les livres et les productions cinématographiques et télévisuelles.