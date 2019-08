Pagani Huayra Roadster BC : la voiture à 4 M$

Article par Guillaume Rivard

Les voitures qui se vendent dans les sept chiffres sont une espèce extrêmement rare, alors chaque fois qu’une nouvelle se présente, l’occasion est spéciale.

Après avoir fait des débuts virtuels dans le jeu de course en ligne CSR2, la Pagani Huayra Roadster BC se dévoile maintenant dans sa version de série. Et on peut vous dire à quel point elle sera exclusive : seulement 40 exemplaires verront le jour, chacun au prix astronomique d’environ 4,5 M$.

Ça s’explique d’abord par le poids. À 2 756 livres, la Huayra Roadster BC est beaucoup plus légère que le coupé Huayra (2 976 livres) et la Huayra Roadster (2 922 livres) ordinaires, mais naturellement plus lourde que le coupé Huayra BC (2 685 livres). Elle emploie de la fibre de carbone, du titane et d’autres alliages sophistiqués pour sa structure de carrosserie et son châssis.

Le moteur V12 biturbo de 6,0 litres, toujours emprunté à Mercedes-AMG, est retravaillé au point où Pagani le décrit comme étant « complètement nouveau ». Il génère 791 chevaux à 5 900 tours/minute et 774 livres-pied de couple à 2 000 tours/minute, ce qui excède les 750 chevaux et 738 livres-pied du coupé Huayra BC.

Une boîte automatique transversale XTrac à sept rapports avec différentiel électromécanique envoie toute la puissance aux roues arrière. En outre, le moteur peut souffler – et se faire entendre à des kilomètres à la ronde – grâce à un nouveau système d’échappement en titane avec six sorties (dont deux pour les convertisseurs catalytiques).

Non seulement plus légère et plus puissante, la Pagani Huayra Roadster BC est aussi plus aérodynamique en vertu de prises d’air redessinées, d’un nouvel aileron arrière (qui contribue à générer jusqu’à 1 102 livres d’appui au sol à 280 km/h) et d’un nouvel ensemble aéro. Elle repose en outre sur une suspension à doubles leviers triangulaires en aluminium forgé avec amortisseurs commandés électroniquement, tandis que les pneus Pirelli P Zero Trofeo R qui chaussent ses jantes de 20 pouces à l’avant et 21 pouces à l’arrière l’aident à atteindre une force d’accélération latérale de 2,2 g.

L’articulation du capot avant et de la coque arrière est tout un spectacle, comme les images le montrent. À l’intérieur, différents logos BC, des sièges sport au design unique et d’autres touches exclusives rehaussent le caractère exceptionnel de la Huayra Roadster BC.

Sa première apparition devant public se fera au milieu du mois lors du Concours d’élégance de Pebble Beach, en Californie.