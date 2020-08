Pagayer est en vogue

Cet été, les citoyens de la région sont nombreux à se laisser emporter par la vague de popularité des kayaks et des planches à pagaie.

Cynthia De Césaré a décidé d’équiper toute la famille au début de juin. Fini la location! Une partie du budget prévu pour un voyage au Portugal a été converti pour l’achat de paddle boards pour elle et son conjoint, ainsi que trois kayaks pour sa progéniture de 5, 8 et 10 ans.

«On a trouvé les petits kayaks chez Costco, raconte la résidente de Delson âgée de 34 ans. Il fallait courir après parce qu’il y en avait peu!»

Tous y trouvent leur compte.

«On fait beaucoup de camping et on s’organisme pour avoir accès à un cours d’eau à proximité, poursuit Mme De Césaré. On place les trois kayaks au-dessus de la roulotte et on glisse les deux planches gonflables dans le coffre arrière de notre véhicule familial.»

L’éducatrice spécialisée aime particulièrement descendre les rivières pendant des heures. Il suffit que quelqu’un la récupère par la suite avec un véhicule. Ses enfants, eux, préfèrent les rivières calmes, où ils peuvent observer la faune comme les tortues et les oiseaux, ainsi que les plus courtes sorties.

«On a fait une sortie de 7 heures l’autre jour. C’était trop pour les enfants – et pour nous – mais on n’avait pas le choix de revenir!» -Cynthia De Césaré

Sa sœur aînée Annick a aussi acheté des embarcations pour elle et les siens. Si bien que les deux sœurs, leurs conjoints et les six enfants se retrouvent sur les cours d’eau pour passer du temps ensemble.

«Nous possédions déjà un canot, mais avec les trois enfants, c’était rendu étroit», rapporte l’aînée, satisfaite de pouvoir s’adonner autant à son nouveau passe-temps cet été.

Cette année ou jamais

Cathy O’Connor, de son côté, a eu le déclic de s’acheter deux kayaks cet été, après trois ans à reporter son projet.

«Ce n’était pas une envie soudaine liée à la COVID», précise-t-elle.

N’empêche que le contexte ne l’a pas aidée. Elle n’arrivait pas à s’en procurer des neufs. Même le marché d’occasion s’est avéré une aventure.

«Dès qu’il y en avait un à vendre sur Marketplace, ils trouvaient tout de suite preneur, se souvient-elle. J’ai fait plusieurs tentatives et, à la fin, j’étais rendue beaucoup moins sélective. Je commençais à être découragée quand j’ai en ai déniché un à Drummondville. Il était en vente depuis une minute!»

Chemin faisant pour aller le récupérer, elle en a trouvé un autre en vente à Cowansville et l’a réservé en route! Depuis, elle pagaie toutes les fins de semaine.

Adepte depuis 4-5 ans

Initié par des membres de sa famille à la planche à pagaie gonflable il y a 4 ou 5 ans, Marc Sédillot aime se retrouver sur les lacs et rivières de la province. Pendant ses vacances, il s’est rendu au lac La Haie au parc d’Aiguebelle en Abitibi. Il apprécie le calme et l’aventure que l’activité implique pour lui.

«J’adore ce sport parce qu’il me permet de partager des moments précieux avec ma fille tout en me donnant certains défis, comme le portage en montagne pour accéder à des lacs peu fréquentés», explique le sportif accompli qui assoit parfois sa petite de 7 ans sur sa planche.

Le résident de Saint-Constant met néanmoins les gens en garde; c’est un sport qui exige plus que de l’équilibre. Les muscles des jambes et des bras sont sollicités.

«Il faut parfois travailler fort pour remonter le courant ou parce qu’il y a du vent», prévient l’homme âgé de 37 ans.

Propriétaire de l’école de voile Entre air et mer dans le bassin de La Prairie, Eric Schwelb confirme à son tour l’engouement estival pour les embarcations nautiques dans la région. M. Schwelb envisage l’achat d’embarcations supplémentaires en 2021.

«On a facilement dix fois plus de demandes de location que l’an passé, mentionne celui qui loue des kayaks et planches à pagaie. Ç’a été assez pour qu’on se paye un bateau pour l’école.»

Le plus beau cours d’eau ?

Questionnées à savoir lequel est leur plan d’eau préféré dans la région, les personnes interviewées ont toutes répondu la rivière La tortue à Delson et Candiac, ainsi que la rivière Saint-Jacques à La Prairie, pour leur côté paisible et dépaysant. Elles aiment aussi fréquenter les abords de l’Île Saint-Bernard, quoi que c’est plus agité.