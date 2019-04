Partenariat de 15 000 $ entre la MRC de Roussillon et deux chambres de commerce

Crédit photo : Gracieuseté

La MRC de Roussillon et les Chambres de commerce Royal Roussillon et du Grand Châteauguay ont conclu une entente qui permettra d’accroître la visibilité des entrepreneurs, commerçants et industries de la région.

Elles souhaitent s’associer «dans la réalisation de projets communs, tels que la mise sur pied d’un gala régional et l’organisation conjointe d’événements comme Investir Roussillon», explique Josyane Desjardins, directrice du développement économique à la MRC.

Sur la photo, de gauche à droite: Jean-Claude Boyer, préfet de la MRC de Roussillon et maire de Saint-Constant, Annick Charest, directrice générale des deux chambres de commerces, Mylène Matteau, propriétaire de Vasco Mercier et vice-présidente du conseil d’administration de la Chambre de commerce du Grand Châteauguay, et Gilles Marcoux, directeur général et secrétaire-trésorier de la MRC de Roussillon.