Partez cueillir des pommes en famille dans ce verger à thématique pirate!

Le Verger du Pirate est situé à Saint-Antoine-Abbé en Montérégie. En plus d’offrir l’autocueillette pour tous, il propose également de l’animation pour les petits!

Depuis plusieurs années, l’entreprise familiale s’efforce d’offrir une expérience thématique amusante à vivre en famille et entre amis dès que l’automne commence à se montrer le bout du nez.

Les enfants au monde des pirates seront comblés

Comme son nom l’indique, la thématique de l’endroit s’inspire des pirates et de leurs activités. C’est parfait pour les plus jeunes qui trouvent parfois la sortie aux pommes un peu ennuyante.

Les activités offertes comptent entre autres :

Spectacle du pirate les fins de semaine et jours fériés;

Une aire de jeux pour les enfants en forme de bateau;

Un bateau réservé aux tout petits entre 0 et 5 ans;

Une remorque bateau qui fait le tour du terrain;

La ferme du pirate, qui abrite quelques animaux;

Une maison des lapins.

Pendant que les jeunes s’amusent, les grands ne s’ennuient pas

Bien que la thématique du verger soit pensée pour les enfants et leur famille, l’expérience des adultes n’est pas négligée pour autant.

D’abord, on peut évidemment y faire de l’autocueillette, et à un prix compétitif en plus! Il y a des pommes, bien évidemment, mais également des citrouilles et des courges dès la mi-septembre.

Il y a une aire de pique-nique où c’est possible de manger le lunch que l’on s’est apporté. Sinon, le verger possède un coin repas ouvert la fin de semaine où l’on trouve de la soupe, des grillades de lard et des hot dogs!

Plusieurs produits maison sont en vente à leur kiosque, comme du jus ou encore diverses sortes de tartes, de muffins, et même de délicieux beignes aux pommes!

C’est vraiment un endroit sympathique qui gagne à être découvert pour votre prochaine sortie en famille. D’ailleurs, si la vôtre comprend un chien, il peut lui aussi vous accompagner à condition d’être tenu en laisse.