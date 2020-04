Pas de Relais pour la vie cet été

La Société canadienne du cancer a pris la décision de ne tenir aucune activité de financement, notamment les Relais pour la vie qui ont lieu au mois de juin, jusqu’à la fin de l’été.

«La crise sanitaire engendrée par la COVID-19 a de profondes répercussions sur les communautés du Québec et de tout le pays, explique la SCC par voie de communiqué. Dans le but de respecter les consignes de distanciation sociale et de protéger le bien-être et la sécurité des personnes touchées par le cancer, des participants/donateurs, de nos donateurs, de nos bénévoles et de nos employés, la Société canadienne du cancer (SCC) a pris la décision difficile d’annuler toutes les activités de collecte de fonds en personne jusqu’à la fin de l’été. Ces mesures touchent autant la vente des jonquilles que la tenue physique du Relais pour la vie. »

Des Relais pour la vie devaient se tenir à Châteauguay (30 mai), Brossard (30 mai) Beauharnois (5 juin), Valleyfield (6 juin), La Prairie (13 juin), Longueuil (13 juin), Boucherville (13 juin),

L’édition 2019 du Relais pour la vie de Valleyfield de la Société canadienne du cancer avait réuni 280 participants pour sa vigile nocturne. Le montant des dons cumulés s’élèvait à 106 212 $.

La SCC invite les sympathisants du Relais pour la vie à faire leur don en ligne.

Les personnes touchées par le cancer peuvent toujours visiter le cancer.ca ou contacter le 1 888 939-3333 pour accéder aux renseignements et au réseau d’aide de la Société canadienne du cancer.