Pas de temps d’attente en direct pour le dépistage en Montérégie

Le gouvernement a annoncé le 24 septembre que les temps d’attente des cliniques de dépistage sans rendez-vous étaient désormais disponibles en temps réel sur Internet. Or, ce n’est pas le cas en Montérégie. Pourquoi ? On n’y trouve pas de clinique de dépistage sans rendez-vous fixe, justifie le ministère de la Santé.

La Montérégie mise plutôt sur les cliniques mobiles pour couvrir son territoire. L’objectif de se déplacer est de se rapprocher de la population et des éclosions, explique Mélissa Gilbert, agente d’information aux communications externes au Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Ouest. «En collaboration avec la Direction de santé publique de la Montérégie, l’établissement analyse le portrait du moment et tente le plus possible de positionner les cliniques de dépistage près des foyers d’éclosion dans les jours qui suivent, dans un souci de rendre les services en proximité avec les besoins et compte tenu de la grandeur du territoire», mentionne-t-elle.

Le CISSSMO utilise un système de coupon pour gérer le temps d’attente dans ces cliniques mobiles. «Nous ne gérons donc pas de liste d’attente. C’est pour cette raison que le temps d’attente pour nos cliniques mobiles n’est pas inscrit sur le site du ministère» précise Mme Gilbert.

Le territoire du CISSSMO compte aussi deux cliniques de dépistage avec rendez, une à Châteauguay et l’autre à Valleyfield. Il est possible de prendre rendez-vous en appelant au 450-644-4545.