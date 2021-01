Pas de vols internationaux non essentiels, demande Legault à Trudeau

Les nouvelles souches du coronavirus inquiètent François Legault. Assez pour qu’il ait demandé au gouvernement fédéral d’agir prestement afin d’interdire les vols internationaux non essentiels.

«C’est de plus en plus inquiétant, a reconnu le premier ministre du Québec. On se rend compte que des personnes reviennent de l’international avec le virus. On ne veut pas revivre ce qu’on a vu au mois de mars. On n’est plus dans les souhaits ou à allumer des lampions; on est à l’étape d’agir. »

Il ne comprend toujours pas pourquoi des gens peuvent quitter pour un voyage tout-inclus à Punta Cana ou Cancun, par exemple. Il resterait à définir ce qui pourrait être jugé comme vols internationaux essentiels.

«On a des inquiétudes à la Santé publique avec la nouvelle souche du Royaume-Uni, a précisé François Legault. En Angleterre, c’est la catastrophe dans les hôpitaux. Il y a aussi les souches du Brésil et de l’Afrique du Sud. Quand les gens reviennent de l’international, et côtoient d’autres gens qui reviennent de l’international, on multiplie les chances de faire entrer ces souches-là. »

Il aimerait que le gouvernement fédéral doit en faire davantage dans le suivi des quarantaines pour les gens qui reviennent de l’extérieur.

Un peu de réjouissance

Le premier ministre avait entrepris le point de presse avec des notes d’espoir. Le nombre de cas par jour a diminué. Le nombre de cas actifs a aussi fondu de 24 000 à 19 000. «Il faut faire attention avant de se réjouir trop vite, a-t-il ajouté. Il ne s’agit que d’une semaine. Mais il semble que les efforts que vous faites, les Québécois, commencent à payer. »

Il ne faut pas réduire les efforts parce que le nombre d’hospitalisation se maintient. La situation demeure très critique. Le réseau parvient à bien soigner les gens infectés par la COVID, mais des chirurgies sont reportées. Ce qui est angoissant pour les citoyens concernés. Le premier ministre a aussi demandé un peu de compassion pour les employés du réseau de la santé qui sont au front depuis 11 mois.

Garder les enfants à l’école

François Legault s’est réjouit du retour des adolescents aux écoles secondaires hier [lundi]. Il assume le risque, mais il en vaut la peine. «Il va y avoir plus de contagion, a-t-il avoué. Mais si on maintient l’école, c’est une bonne nouvelle. Je comprends que des parents soient inquiets. Mais quand on regarde la balance des inconvénients, le retour à l’école à un risque minime pour les enfants par rapport à les garder à la maison pour leurs apprentissages et leur vie sociale. »

Tester coûte que coûte

Le Québec a la capacité de procéder à 40 000 dépistages par jour. «On est tous d’accord que plus on fait de tests, mieux c’est, a argué M. Legault. On peut isoler les cas positifs rapidement et éviter la transmission. »

Quatre quartiers de Montréal ont été identifiés comme problématique. les résidents seront testés de façon plus rigoureuse, parfois même s’ils ne présentement pas de symptômes.