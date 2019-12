Patinoires et pentes à glisser à Saint-Constant

La Ville de Saint-Constant rappelle qu’il est possible de connaître l’état de ses patinoires libres extérieures et de sa patinoire réfrigérée en consultant la carte interactive mise à jour quotidiennement sur le site Web de la Ville dans la section «Patinoires extérieures, anneaux de glace et sentiers glacés».



Pour la période des Fêtes, l’horaire de la patinoire réfrigérée, qui se trouve à la Base de plein air (296, rue Sainte-Catherine), et des patinoires libres extérieures est le suivant :

23 décembre 2019

10 h à 22 h

24 décembre 2019

10 h à 17 h

25 décembre 2019 FERMÉES

26 au 30 décembre 2019

10 h à 22 h

31 décembre 2019

10 h à 17 h

1er janvier 2020 FERMÉES

2 au 5 janvier

10 h à 22 h

6 janvier

Retour à l’horaire régulier. Lorsque cet horaire est en vigueur, le chalet sera ouvert de 8h à 22h, du lundi au vendredi. Des séances de patinage libre seront prévues de 8h à 10h, de 13h30 à 15h et de 15h30 à 18h. Les samedis et dimanches, le chalet sera accessible de 9h à 22h. Des périodes de patin libre sont disponibles de 11h30 à 13h et de 15h30 à 18h.

Les citoyens de Saint-Constant peuvent réserver la patinoire réfrigérée. Pour ce faire, trois options sont disponibles:

remplissez une requête sur notre site Web au saint-constant.ca/fr/contact; remplissez une requête (catégorie : loisirs) sur le portail citoyen BCITI au saint-constant.b-citi.com ou via votre application mobile ou communiquez avec la préposée aux équipements au 450 638-2010, poste 7212.

Prendre note que les réservations ne seront pas possibles durant le congé des Fêtes puisque les bureaux municipaux sont fermés à compter du vendredi 20 décembre dès 13 h, et ce, jusqu’au 5 janvier inclusivement. Par contre, l’état des patinoires sera mis à jour quotidiennement, dès 10 h, au saint-constant.ca afin de vous permettre de profiter du congé des Fêtes. Les patinoires libres extérieures sont, quant à elle, ouvertes tous les jours (sauf durant les Fêtes, voir horaire ci-dessus) de 7 h à 22 h selon les conditions météorologiques. Les chalets de service ouvrent du lundi au vendredi de 17 h 30 à 22 h et les samedis et dimanches de 10 h à 22 h. Rappelons également que le port du casque est fortement suggéré pour les enfants

de 12 ans et moins.

L’état de la pente à glisser située à la Base de plein air (296, rue Sainte-Catherine) est également disponible dans la carte interactive. Plusieurs corridors sont aménagés pour le plaisir des petits et des grands.

(Source: Ville Saint-Constant)