Patinoires et pentes à glisser sont maintenant ouvertes

Crédit photo : Le Reflet - Archives

Le froid des derniers jours a été favorable à l’entretien des patinoires et pentes à glisser dans la région, notamment à Candiac et Saint-Constant où toutes les installations sont maintenant accessibles aux résidents.

«Nous sommes très alertes aux fenêtres de température favorables (jour, soir et nuit) pour procéder à l’entretien, a expliqué Lydia Pache-Hébert, agente de communication à la Ville de Candiac, jeudi, alors que Candiac était la seule ville où les installations étaient ouvertes. Ça fait en sorte que l’arrosage peut être fait à tout moment de la journée lorsque la température est assez froide. Les températures idéales sont généralement autour de -5°C la nuit et -10°C le jour.»

Ailleurs dans la région

-À La Prairie, seuls la patinoire au parc Optimiste Paul-Godin, ainsi que l’anneau de glace et la pente à glisser au parc Lucie-F.-Roussel sont accessibles, d’après le site web de la Ville. Cette dernière a également indiqué sur les réseaux sociaux que les sentiers de ski de fond et de raquette, qui s’étendent sur plus de 10 km, allaient être bientôt ouverts.

-Du côté de Saint-Mathieu et Saint-Philippe, les patinoires respectivement situées aux parcs Pierre-Mondat et Gérard-Laframboise seront ouvertes à compter de ce samedi 12 janvier.

-À Sainte-Catherine, une mise à jour de leur site web datant du vendredi 11 janvier indique que les patinoires seront ouvertes à compter de 18h ce soir.

-À Delson, une mise à jour sur son site web datant du mercredi 9 janvier indique que les patinoires sont fermées, mais que la pente à glisser du parc de la Tortue est ouverte et en bonne condition.