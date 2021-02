Patrick O’Hara sera candidat du Bloc québécois

Bien connu pour son engagement dans la communauté, Patrick O’Hara fait le saut en politique et sera le candidat du Bloc Québécois dans la circonscription de Châteauguay-Lacolle à la prochaine élection fédérale.

Sa candidature a été confirmée lors d’une assemblée d’investiture virtuelle tenue le mercredi 24 février. Le député bloquiste de La Prairie et leader parlementaire du Bloc Québécois Alain Therrien s’est réjoui de la venue de M. O’Hara dans son équipe. «J’ai demeuré à Châteauguay pendant six ans et, déjà, tout le monde connaissait Patrick. C’est un gars impliqué, c’est un gars d’action. Il a vendu 300 cartes de membres en deux mois, en pleine pandémie!» souligne M. Therrien.

Le chef du Bloc québécois Yves-François Blanchet a également salué l’arrivée du Léryverain dans son parti. Il l’avait connu il y a plusieurs années alors que «Pat O’Hara», comme le surnomme M. Blanchet, était gestionnaire du restaurant Cage aux sports à Saint-Constant. «Déjà à l’époque Pat O’Hara se mettait au service des gens. C’est fascinant de voir son engagement dans la communauté», commente M. Blanchet.

Patrick O’Hara a notamment organisé de nombreuses campagnes de financement pour la Fondation Anna-Laberge et aime s’impliquer dans plusieurs causes dont la Fondation Gisèle-Faubert, les Gouverneurs de l’espoir et la Rencontre Châteauguoise.

M. Blanchet a également souligné le fait qu’il appréciait avoir dans ses rangs un anglophone d’origine irlandaise qui souhaite défendre la langue française. M. O’Hara est né en Colombie-Britannique et a été adopté par une famille ontarienne qui s’est établie sur une ferme sur la Rive-Nord de Montréal.

M. O’Hara, qui a travaillé pendant une douzaine d’années pour l’entreprise Thibert à Mercier, dit avoir eu souvent à défendre et représenter le Québec dans le cadre de son travail à titre de vice-président développement des affaires. «À force de représenter le Québec ailleurs au Canada et en Amérique du Nord, j’ai vite réalisé que le Québec se distinguait du reste du Canada. Notre culture est différente, notre langue aussi, même notre façon de négocier est différente», explique-t-il entrevue.

S’impliquer pour sa communauté

M. O’Hara a décidé de faire le saut en politique pendant la pandémie. «J’ai calculé que j’ai fait plus de 1000 événements, comme des soupers spaghettis, des tournois de golf pour des organismes à travers les années. J’ai toujours aimé ça aider. En quittant l’entreprise Thibert, qui était une compagnie très impliquée socialement, je me suis rendu compte que ça me manquait cette implication-là», explique celui qui travaille désormais comme directeur national d’une compagnie de pneus. Le candidat dit avoir été impressionné par la performance d’Yves-François Blanchet lors du débat des chefs de 2019.

«Je veux être celui qui sera sur le terrain pour défendre les intérêts de ma communauté à Ottawa et non pas représenter les intérêts d’Ottawa dans la circonscription comme c’est le cas en ce moment avec les libéraux», affirme-t-il.

Bien que les compétences fédérales peuvent parfois sembler loin du quotidien des citoyens, il est d’avis que la pandémie a changé la donne. «On le voit, le vaccin c’est le fédéral, les douanes c’est la même chose. Si le gouvernement fédéral avait fermé les frontières plus tôt, on ne serait pas pris avec le variant», plaide-t-il.

Une lutte serrée Bloc-PLC en 2019

La circonscription Châteauguay-Lacolle est actuellement représentée par la députée du Parti du libéral du Canada Brenda Shanahan. Il s’agit d’un deuxième mandat pour la Châteauguoise. Elle avait remporté l’élection de 2019 avec une avance de 639 votes devant la candidate du Bloc québécois Claudia Valdivia. Mme Shanahan fera encore partie de l’équipe de Justin Trudeau aux prochaines élections.