Perquisitions de la SQ à Saint-Constant et à La Prairie

La Sûreté du Québec a perquisitionné deux logements du territoire dans le cadre d’une opération contre le trafic de stupéfiants, le 23 janvier.

Au total, les policiers ont visité une résidence et trois appartements en Montérégie, dont un de la rue Saint-Henri à La Prairie et un autre de la rue Saint-Roch à Saint-Constant. Les autres perquisitions ont été effectuées à Lacolle et Saint-Georges-de-Clarenceville. Sur place, ils ont trouvé de la cocaïne, de l’argent et des cartouches de munitions, notamment.

«Ces perquisitions font suite à l’utilisation de diverses techniques d’enquête et à de l’information obtenue du public», rapporte la SQ.

Le corps policier a interpellé des personnes au cours de l’opération. Ces dernières pourraient être arrêtées ultérieurement.

Objets perquisitionnés

-Environ 240 grammes de cocaïne;

-Plus de 380 comprimés s’apparentant à de la méthamphétamine;

-Plus de 40 comprimés de médicament d’ordonnance;

-Plus de 12 400$;

-Du matériel servant au trafic de stupéfiants, entre autres des balances;

-Un VUS à titre de bien infractionnel;

-Des cartouches (munitions);

-Un ponton pour expertises.