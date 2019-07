Perte de contrôle à Saint-Philippe

Une voiture a percuté deux véhicules stationnés dans une entrée privée après une perte de contrôle survenue au 172 montée Monette à Saint-Philippe, le 13 juillet vers 11h17.

Visionnez la vidéo

Sous la force de l’impact, le second véhicule garé a effectué une rotation pour frapper à son tour une camionnette garée à côté. La scène a été filmée par une caméra de surveillance extérieure du propriétaire des lieux.

Quant au conducteur, sa voiture s’est immobilisée dans le fossé.

Pas la première fois

Johanne Levis qui demeure à l’adresse où l’accident est survenu a indiqué que le chauffeur a réussi à sortir de son véhicule. Ce dernier n’avait pas de blessures apparentes et a été transporté en ambulance.

«Ce n’est pas la première fois qu’un accident se produit dans mon entrée de cour. On s’est faite bâtir il y a trois ans et il y a eu un accident avec décès. Ça roule trop vite. On devrait mettre la vitesse à 60 km/h», a-t-elle déclaré.

Elle a mentionné que la réduction de la vitesse ne sera pas aisée puisque cette route relève du ministère des Transports.

C’est en voulant effectuer un dépassement, que le conducteur a fait une manœuvre pour éviter un autre voiture, selon la résidente. Une information que la Régie intermunicipale de police Roussillon n’a pas confirmé, indiquant que le chauffeur, dans la soixantaine, avait dévié de sa voie pour se retrouver en contresens.

Aucune accusation n’a été déposée a indiqué la Régie.