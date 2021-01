PHOTOS ET VIDÉO – Deux premières voitures du REM ont roulé sur la Rive-Sud

Un premier train constitué de deux voitures du Réseau express métropolitain (REM) a circulé sur la Rive-Sud le 27 janvier. Cette étape importante de la phase de tests qui a débuté à la fin de 2020 constitue la toute première fois qu’une voiture roule officiellement sur le futur réseau de métro léger.

Des passages de voitures seront de plus en plus fréquents sur ce tronçon de voies représentatif de 3,5 km au cours des prochaines semaines, alors que les équipes testeront divers éléments du réseau, soit l’alimentation en énergie; l’accélération et le freinage des voitures; la précision d’arrêt entre les voitures et les portes palières; la qualité du confort de roulement et les communications aux passagers à bord des voitures.

«Dans un premier temps, le train circulera à basse vitesse sur les voies pour tester ses fonctionnalités et peu à peu les interfaces entre chacune des composantes du système de métro, explique la conseillère communications et relations médias du REM Emmanuelle Rouillard-Moreau. Ensuite, le train ira de plus en plus vite, passant de 5 km/h à environ 90 km/h, puis 100 km/h.»

Un opérateur conducteur ainsi qu’une équipe de test seront à bord pour les essais, mais le mode automatique sera également testé à partir du centre de contrôle situé à Brossard.

D’une durée d’environ 13 mois, les tests permettront de mettre à l’épreuve la voiture et les composantes du système dans différentes conditions climatiques.

«Le segment représentatif est constitué de l’ensemble des composantes du système automatisé (télécommunication, système électrique et de contrôle, etc.), qui seront présentes sur le réseau de 67 kilomètres du REM, ainsi que de deux stations, Brossard et Du Quartier, équipées de portes palières», précise Mme Rouillard-Moreau.

Le segment en question est situé entre le centre d’entretien et le boul. Milan.