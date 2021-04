PHOTOS ET VIDÉOS – Le Canadarm2 célèbre ses 20 ans

Lancé le 19 avril 2001 à bord de la navette spatiale Endeavour et fixé à la Station spatiale internationale (SSI) trois jours plus tard par l’astronaute canadien Chris Hadfield et son collègue américain Scott Parazynski, le Canadarm2 célèbre cette semaine 20 ans de loyaux services.

Bras robotisé long de 17 mètres, le Canadarm2 fait partie de la contribution canadienne à la SSI, en compagnie du robot Dextre et de la base mobile (plateforme de transport et de stockage). C’est en grande partie grâce à lui qu’a pu être assemblé le laboratoire orbital de la SSI.

Manœuvré à partir de la SSI, des installations de la NASA ou du siège social de l’Agence spatiale canadienne (ASC), à Saint-Hubert, le Canadarm2 peut assurer la maintenance de la Station; déplacer des fournitures, de l’équipement, le robot Dextre et même des astronautes; et peut saisir des vaisseaux-cargos et les amarrer à la SSI.

Pesant 1497 kg et composé de 19 couches de fibres de carbone thermoplastiques à haute résistance, le Canadarm2 est très fort et peut déplacer des charges allant jusqu’à 116 000 kg, soit l’équivalent de 8 autobus scolaires.

La société MacDonald, Dettwiler and Associates, de Brampton, en Ontario, a construit le Canadarm2 en s’inspirant du Canadarm, le bras robotisé qui a équipé les navettes spatiales de 1981 à 2011. Maintenant à la retraite, ce dernier est exposé au Musée de l’aviation et de l’espace à Ottawa.

Le Canadarm3 sera quant à lui la contribution du Canada au projet de la station spatiale lunaire Gateway, piloté par les États-Unis. Long de 8,5 mètres, il assurera la maintenance, les réparations et les inspections de la station Gateway et servira à attraper les vaisseaux spatiaux envoyés à la station, à déplacer des modules de la station, à aider les astronautes sortis dans l’espace et à mener des expériences scientifiques en orbite et sur la surface de la Lune.