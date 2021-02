PHOTOS – Un paysagiste de Saint-Philippe rafle trois prix

L’entreprise G.T.L. Paysagiste à Saint-Philippe s’est grandement démarquée lors de la 42e édition du concours d’aménagement paysager de l’Association des paysagistes professionnels du Québec (APPQ). Son projet Luxe lui a valu deux premières places, en plus du prix Coup de cœur.

C’est plus précisément dans les catégories Aménagement de prestige 150 000$ à 300 000$ et Jardin d’ombre et de lumière que l’entreprise a obtenu les deux premiers prix.

«C’est un super projet! lance le président, Gabriel Tougas. Ce dont nous sommes le plus fiers, c’est de pouvoir dessiner les plans d’architecture à l’interne avec notre équipe de conception, de réaliser le projet et par la suite en faire l’entretien avec nos équipes horticole.»

La première place dans la catégorie d’éclairage est d’autant plus significative, considérant que GTL Paysagiste compte sur une équipe spécialisée dans ce domaine depuis seulement deux ans.

«Son travail est vraiment super! fait savoir M. Tougas qui se dit honoré de remporter le premier prix. Chez GTL tout le monde est tellement passionné, ça nous pousse à travailler encore plus fort.»

L’entreprise avait obtenu deux troisièmes places à ce même concours en 2020.

Cette année, plus de 70 projets ont été présentés dans les différentes catégories.

«Les lauréats se sont distingués par l’originalité et l’esthétisme de leur conception et par leur réalisation soignée», souligne l’APPQ via communiqué.

Le jury était composé de cinq personnes du secteur ayant plusieurs années d’expérience dans le domaine.

D’autres entreprises de la Montérégie, soit Martel Paysagiste à Sainte-Julie, ITA à Saint-Hyacinthe et Art & Jardins à Saint-Marcel-de-Richelieu ont aussi été récompensées.