Pinpin, la vedette de la semaine

Bonjour, je me m’appelle Pinpin. Je suis un joli lapin mâle. On ne connait pas mon âge. Je me suis retrouvé au refuge, car mes anciens propriétaires manquaient de temps pour s’occuper de moi.

On dit que je suis gentil mais timide. J’aime explorer dans la maison. J’ai une super bonne relation avec le chien de la famille d’accueil où je vis présentement. Je suis propre en litière et je ne suis pas destructeur.

Pour me rencontrer, vous devez prendre rendez-vous avec la SPCA Roussillon. Pour plus de détails, visitez-nous sur notre site internet au www.spcaroussillon.com