Placement en ligne pour les étudiants qui veulent travailler cet été

Crédit photo : Depositphotos

Le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, Jean Boulet, encourage les étudiantes et les étudiants à utiliser Placement en ligne, un service Web gratuit leur permettant de se trouver un emploi étudiant ou un stage rémunéré. Les employeurs sont également invités à se servir de cette plateforme pour publier les postes qu’ils ont à pourvoir.

Placement en ligne permet aux étudiantes et aux étudiants de présenter leur candidature, de postuler en ligne et de créer des alertes pour être informés des nouvelles offres liées à leurs intérêts.

De leur côté, les employeurs peuvent afficher les postes à pourvoir, avoir accès à une banque de candidats et recevoir des alertes afin d’être informés par courriel des candidatures qui correspondent à leurs critères. Du 1er avril au 31 décembre 2018, 5 178 employeurs ont affiché 13 970 offres d’emploi destinées aux étudiantes et aux étudiants dans Placement en ligne.

«L’expérience acquise par les étudiantes et les étudiants qui occupent un emploi étudiant durant leurs études est bénéfique pour la suite de leur carrière. En plus de leur permettre de développer leurs compétences et de découvrir leurs intérêts, leur participation au marché du travail donne un sérieux coup de main aux employeurs qui sont à la recherche de main-d’oeuvre. J’encourage l’utilisation de la plateforme Placement en ligne qui permet de répondre autant aux besoins des étudiantes et des

étudiants qu’à ceux des employeurs», dit le ministre du Travail.

Faits saillants

Au cours des 5 dernières années, 12 481 employeurs ont affiché 83 526 offres d’emploi destinées aux étudiantes et aux étudiants dans Placement en ligne.

En plus de donner accès à des offres d’entreprises privées, Placement en ligne constitue l’unique porte d’entrée pour postuler aux emplois étudiants offerts par le gouvernement du Québec.

Dans la dernière année, 3 407 postes étudiants ont été comblés dans la fonction publique à l’aide de Placement en ligne.

(source : communiqué)