Plus d’amendes pour les récalcitrants

François Legault veut envoyer un message clair à la minorité qui ne respecte pas l’urgence sanitaire. Les policiers et agents de la CNESST auront donc les coudées franches pour délivrer plus de constat d’infraction.

«Il faut envoyer un message clair à la petite minorité qui ne respecte pas les consignes, a lancé le premier ministre. On n’est plus à l’étape d’avertir. On l’a dépassée. On est à celle de donner des amendes.» Les contrevenants qui ne respectent pas les règles sanitaires telles la distanciation physique ou le port du masque pourront recevoir une amende qui peut s’élever jusqu’à 6000 $.

Un alerte sera diffusée à 14 h 30 sur les téléphones mobiles des Québécois. Un message qui rappellera les consignes sanitaires et les conséquences possibles pour les gens qui ne les appliqueront pas.

Cette annonce survient alors que 844 personnes infectées à la COVID sont hospitalisées. Le réseau de la santé est sous pression actuellement. Québec doit faire du délestage si bien que des traitements et opérations sont reportés. «On a besoin de la collaboration des Québécois pour réduire la pression sur le réseau, a rappelé François Legault. Il faut réduire nos contacts. Si demain matin on fait la même recette, on va avoir le même gâteau qui ne sera pas meilleur. »

Le premier ministre a aussi réitéré son souhait que les commerces et entreprises qui le peuvent, ferment ou agissent en télétravail entre le 17 décembre et le 4 janvier. «Il faut donner un grand coup dans le temps des Fêtes pour casser la deuxième vague», a-t-il affirmé. Si les hospitalisations continuent de se maintenir à un niveau élevé, il est possible que le gouvernement décrète un confinement de l’économique semblable à ce qui a été vécu au printemps.

Heureux de l’entente avec les infirmières

François Legault s’est dit tellement content de l’entente avec les infirmières qui est survenue hier. «Les infirmières sont au front depuis plus de neuf mois, a-t-il dit. Elles se démènent partout dans le réseau de la santé. C’était de notre priorité de régler le normatif avec les infirmières. »

La nouvelle entente offrent des conditions pour réduire les charges du personnel infirmier. Parmi les éléments, on note l’ajout de 1500 postes et l’ajout de prime pour inciter les employés à temps partiel d’accepter une charge à temps plein.