Plus d’attitude pour la Toyota Camry 2020

Article par Guillaume Rivard

La Toyota Camry 2020 vient de débarquer chez les concessionnaires canadiens et elle propose deux nouvelles versions disponibles en quantité limitée ainsi que des systèmes multimédias améliorés.

D’abord, il y a la Camry TRD à moteur V6, offerte au prix de 35 990 $. Plus sportive que les versions SE et XSE, elle bénéficie de réglages et d’améliorations du châssis propres à la division de performance TRD, qu’on connaît surtout pour son travail avec les camions et les VUS de Toyota.

Les renforts plus épais sous la voiture ont pour but d’accroître la rigidité en torsion, tandis que des ressorts hélicoïdaux plus fermes permettent d’abaisser la suspension de 15 millimètres pour obtenir un centre de gravité réduit. Des barres stabilisatrices diminuent le roulis de 44% à l’avant et de 67% à l’arrière.

De plus gros disques de freins assortis d’un système de contrôle actif en virage, des amortisseurs spécialement calibrés, des roues de 19 pouces en alliage noir mat et des pneus d’été Bridgestone Potenza complètent le tout.

Calty, le studio de design nord-américain de Toyota, s’est chargé d’optimiser l’aérodynamisme de la Camry TRD 2020 avec une prise d’air avant, des jupes latérales, un aileron de coffre et un diffuseur arrière. On note par ailleurs des phares à DEL exclusifs et une calandre au fini noir lustré avec motif grillagé sport de même que des rayures, des étriers de frein et des emblèmes TRD rouges, sans oublier un système d’échappement double de type « cat-back » comprenant des embouts TRD en acier inoxydable poli. Attendez-vous à un son bien différent de la Camry ordinaire!

L’habitacle est muni de sièges avant sport noirs garnis de SofTex avec incrustations en tissu, garnitures rouges et appuis-tête brodés TRD à surpiqûres rouges, des ceintures de sécurité rouges, un pommeau de levier de vitesses arborant le logo TRD en relief, des tapis protecteurs et des tapis de coffre TRD exclusifs ainsi qu’un écran multifonctions TRD.

Une autre version qui s’ajoute pour 2020 est l’Édition Nightshade à 30 400 $. Suivant les traces de la Corolla Nightshade, elle arbore des roues de 18 pouces en alliage noir, des poignées de portes et des boîtiers de rétroviseurs noirs, des emblèmes noirs, un aileron arrière noir et des garnitures de vitres noir lustré.

Dernière nouveauté à signaler : chaque Camry 2020 reçoit de série les Services connectés par Toyota, un écran tactile de sept ou huit pouces et la compatibilité avec Apple CarPlay et Android Auto.

Rien ne change sous le capot, bien sûr. Le moteur à quatre cylindres de 2,5 litres développe toujours 203 chevaux, tandis que le V6 de 3,5 litres en fournit 301. Chacun fait équipe avec une boîte automatique à huit rapports. Du côté de la Camry hybride, le moteur à quatre cylindres est secondé par un moteur électrique et leur puissance nette s’élève à 208 chevaux. À cela s’ajoute une boîte automatique à variation continue avec mode séquentiel.

Mentionnons en terminant que la gamme de la Toyota Camry 2020 débute à 26 620 $ et grimpe jusqu’à 41 590 $ en version XLE V6. Quant à la Camry hybride, son prix de base est de 31 550 $.