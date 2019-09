Plus de 1 500 personnes ont participé à la Tombola de Saint-Constant

Plus de 1 500 personnes ont participé à la 4e Tombola à l’Église de Saint-Constant le samedi 14 septembre, rapporte la Ville de Saint-Constant.

«Cette traditionnelle fête familiale a connu un franc succès auprès des petits comme des grands qui sont venus mesurer leur agilité dans les nombreux kiosques de jeux de kermesse comme la course de bateaux, le poulet dans le chaudron, la pêche aux canards, le mini-golf, le jeu géant de Jenga, etc. Sur place, on retrouvait également de l’animation, un atelier de construction pour enfants, du maquillage, un jongleur, une sculpteure de ballons, des kiosques d’information, un camion-restaurant et plusieurs prix à gagner», souligne la Municipalité par voie de communiqué.

Des citoyens ont remporté l’un des nombreux prix de présence, gracieusement offerts par les partenaires de l’événement.