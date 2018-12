Plus de 100 points-virgules tatoués pour signifier un nouveau départ

Crédit photo : Rose aux joues Photographie

Plus de 100 personnes ont répondu à l’appel de la blogueuse Alexandra Loiselle et de la tatoueuse Julie Orphanos. Ils arborent tous un tatouage de point-virgule, symbole contre le suicide qui signifie que son «histoire n’est pas terminée»

La rencontre a eu lieu les 10 et 11 décembre à la Business Caisse de Valleyfield. La tatoueuse Julie Orphanos, qui à cœur la prévention du suicide, s’est associée à Alexandra Loiselle, rédactrice en chef du blog «La fille et son anxiété». Elles ont organisé l’événement qui a réuni la centaine de personnes autour d’un sujet qui est toujours d’actualité. Les participants ont pu échanger sur leur parcours, s’échanger des sourires et surtout partager leur goût de vivre.

Mme Loiselle jugeait important de redonner à sa communauté et à ceux qui l’ont aidé dans le passé. Les dons amassés lors de ces soirées, 1314,55 $, ont été remis au Tournant.

«Faire du bien aux gens fait en premiers lieux du bien à soi-même. » – Alexandra Loiselle, rédactrice en chef La fille et son anxiété

Cet organisme aide les gens avec un problème en santé mentale dans les cinq MRC avoisinantes. On peut contacter la ressource au 450 371-4090 ou par Internet au http://letournant.org.

Les organisateurs tiennent à remercier leurs partenaires dans le succès de l’événement.

Tatouage de point-virgule

Le projet Semicolon, qui se veut un tatouage de point-virgule, a vu le jour en 2015. Il signifie que la vie aurait pu s’arrêter, mais qu’elle connaît une suite. On peut le retrouver sur toutes les parties du corps, mais sa position sur le poignet ajoute à la symbolique pour plusieurs. Pour plusieurs, celui-ci insuffle une dose de confiance après avoir vécu un épisode de dépression, de consommation et de pensées noires.

