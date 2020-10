Plus de 120 cas de COVID-19 rapportés en 7 jours dans la MRC de Roussillon

La Direction de santé publique de la Montérégie a recensé 124 nouvelles personnes infectées de la COVID-19 dans la MRC de Roussillon, entre le 1er et le 7 octobre, selon son dernier bilan par MRC. On dénote ainsi une hausse de 10 cas comparativement à la semaine précédente.

En Montérégie, ce sont 844 nouveaux cas qui ont été comptabilisés pour la même période. La MRC de Roussillon, qui regroupe Delson, Candiac, La Prairie, Saint-Constant, Sainte-Catherine, Saint-Philippe, Saint-Mathieu, Châteauguay, Mercier, Léry et Saint-Isidore, occupe toujours le deuxième rang en matière de nouveaux cas, après l’agglomération de Longueuil.

En date du 7 octobre, la Direction de santé publique de la Montérégie rapportait que le nombre de cas actifs avait plus que doublé, avec 146. Elle dénombrait également deux décès de plus et 1 309 personnes rétablies depuis le début de la pandémie.