Plus de 1200 personnes demandent le réaménagement de l’intersection Saint-Pierre / route 132

Crédit photo : Le Reflet - Hélène Gingras

Plus d’une semaine après sa mise en ligne sur le site web de l’Assemblée nationale, la pétition qui exige la construction d’une bretelle pour le virage à droite de la rue Saint-Pierre vers la route 132 à Saint-Constant a été signée par plus de 1200 personnes.

La demande est parrainée par le député de Beauharnois et adjoint parlementaire du ministère des Transports du Québec, Claude Reid. La Ville de Saint-Constant invite ses citoyens à la signer «afin d’améliorer la fluidité et la sécurité de cette intersection», dit-elle dans un communiqué. Plus de 100 résidents l’ont notamment fait lors du Rendez-vous citoyen, le mardi 5 février.