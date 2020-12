Plus de 360 000 $ pour la formation d’éducatrices de la petite enfance en Montérégie

Le Regroupement des centres de la petite enfance de la Montérégie (RCPEM) bénéficiera d’une aide financière de 364 547 $ afin de mettre en oeuvre, en alternance travail-études, un projet de formation rémunérée pour 20 éducatrices à l’emploi de 10 centres de la petite enfance (CPE) en Montérégie, en vue de l’obtention d’une attestation d’études collégiales (AEC) en Techniques d’éducation à l’enfance.

Cette aide a été annoncée mercredi par le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, Jean Boulet.

La formation est offerte en partenariat avec le Cégep Édouard-Montpetit. Elle permettra notamment de répondre aux besoins de relève immédiats en permettant aux participants du projet de formation de pouvoir travailler tout en étudiant pour parfaire leurs compétences.

Pour répondre aux besoins des CPE, le programme sera divisé en différents blocs, dont 855 heures de formation théorique et 345 heures de stage en centre de la petite enfance, pour un total de 1200 heures de formation. Ce programme de 94 semaines débutera en janvier 2021 et se terminera en octobre 2022.

« Ce projet de formation en alternance travail-études permettra aux participantes de mettre en application leurs apprentissages dans des situations authentiques et réalistes, tout en étant rémunérées. De plus, cette annonce contribue à répondre rapidement à la pénurie de main-d’oeuvre dans le secteur de la petite enfance en Montérégie. Ce sont les parents de la région ainsi que leurs tout-petits qui bénéficieront le plus de ce projet de formation, puisque l’augmentation du personnel qualifié aura un effet sur la qualité des services offerts aux enfants », a commenté le ministre Jean Boulet.

« Il s’agit d’une très bonne nouvelle pour la région de la Montérégie, qui reçoit aujourd’hui cette aide financière pour la formation d’éducatrices dans les centres de la petite enfance, estime pour sa part le ministre responsable de la région de la Montérégie, Simon Jolin-Barrette. Cette initiative s’inscrit parfaitement dans la visée de la Grande semaine des tout-petits, qui est actuellement en cours. La formation d’éducatrices est primordiale et contribue à faire en sorte que nos enfants fassent leurs premiers pas dans la vie avec les meilleures chances possible. »

Les perspectives d’emploi sont excellentes en Montérégie, estime-t-on, pour la profession d’éducatrice en CPE pour l’horizon 2019-2023. Quelque 20 000 éducatrices étaient en emploi en 2018 dans la région. (M.P.)