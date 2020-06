Plus de 600 résidents de La Prairie privés de courant

Les forts vents qui balaient la région privent d’électricité 623 clients d’Hydro-Québec à La Prairie, le jeudi 11 juin depuis 13h40, selon la carte Info-Pannes. Aucun délai de rétablissement du service n’est précisé.

«Les régions les plus touchées sont le grand Montréal, les Laurentides et la Montérégie. La tempête évolue et se déplace vers l’est de la province, rapporte Hydro-Québec. Nos monteurs sont mobilisés et travaillent déjà à rétablir le service. Cependant, les vents qui s’intensifient encore leur compliquent la tâche.»

Ils ont causé passablement de dommages sur le territoire, tenant les pompiers occupés toute la journée.

D’après Environnement Canada, des rafales de 50km/h soufflent sur ces régions, atteignant parfois les 80km/h. Elles se poursuivront jusqu’à demain matin.