L’activité de l’Halloween inversée à Delson, qui consistait à se rendre chez les citoyens pour distribuer des bonbons, a été un franc succès, selon la Municipalité.

Plus de 270 familles se sont inscrites pour participer. Cinq équipes ont ainsi donné plus de 750 sacs de bonbons, soit 550 aux personnes participantes et le reste en dons spontanés.

Delson remercie les élus, employés de la Ville et citoyens qui ont participé.