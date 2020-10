Plus de 80 nouveaux cas de COVID-19 sur le territoire en trois jours

Un total de 83 personnes ont été déclarées positives à la COVID-19 entre le 13 et le 16 octobre, selon le bilan par ville de la Direction de santé publique de la Montérégie, portant le total de cas à 966 depuis le début de la pandémie.

Les hausses les plus marquées ont été enregistrées à Saint-Constant et à Sainte-Catherine, qui compte chacune une vingtaine de personnes infectées supplémentaires. Sainte-Catherine a rejoint La Prairie et Saint-Constant au-dessus du cap des 200 cas cumulatifs.

Bilan par ville

Sainte-Catherine 207 (+19)

Delson 63 (+8)

Saint-Constant 239 (+21)

Saint-Mathieu 25 (+2)

Saint-Philippe 55 (+6)

La Prairie 213 (+10)

Candiac 164 (+17)