Plus de cas de toux de chenil qu’à l’habitude dans la région

La toux de chenil, une maladie canine s’apparentant au rhume chez l’humain, touche plus de chiens qu’en temps normal en cette période hivernale. Des propriétaires et villes ont signalé plusieurs cas alors que deux cliniques vétérinaires de la région confirment la tendance.

Au début du mois de février, la Ville de Mercier a publié un avis à cet effet après que «des cas de toux de chenil ou de symptômes s’y apparentant» aient été rapportés par des utilisateurs du parc canin. Elle a demandé à certains propriétaires d’éviter l’endroit, soit ceux qui ont des chiots de 6 mois et moins ou des chiens plus vieux et ceux dont les chiens ont des symptômes ou un système immunitaire compromis. La maladie se propage de chien à chien, par contact direct, rappelle la Municipalité qui indique aussi que les jouets ne peuvent pas être partagés, puisqu’ils sont un vecteur de transmission.

«Le parc n’est pas contaminé, votre chien ne court aucun risque en étant sur le site, soutient-elle néanmoins. Il vous suffit d’être proactifs et préventifs. Observez les autres animaux avant de laisser le vôtre s’en approcher.»

À l’hôpital vétérinaire de Mercier, on confirme qu’il y a plus de cas qu’à l’habitude, sans préciser de chiffres ou donner plus de détails.

Une résidente de Sainte-Martine, Sophie Bayard, a témoigné au Journal que ses deux chiens ont attrapé la maladie canine.

«J’en ai un de 4 mois et un de 4 ans. Le plus jeune va au parc. Il est en train de recevoir ses vaccins. Il est revenu avec le nez qui coulait. Mon fils a compris qu’il avait attrapé cela, puisqu’il y a une affiche qui en parle au parc canin», explique-t-elle.

Le chiot, qui a guéri rapidement sans traitement, a transmis le virus au chien plus âgé. Ç’a été plus éprouvant pour celui-ci.

«Il éternuait et toussait. On a regardé sur internet et on a vu qu’il fallait beaucoup de repos et d’eau et ç’a fonctionné après 4 ou 5 jours, il était guéri», partage Mme Bayard.

Sur les réseaux sociaux, des internautes ont signalé la maladie au parc à chien de Sainte-Catherine. Puis, la Ville de Candiac a également émis un message à ce sujet.

«Pour la santé de nos amis à quatre pattes, nous demandons aux citoyens de faire preuve de vigilance et de ne pas fréquenter le parc si leur animal présente des symptômes de cette maladie canine qui est semblable à un rhume chez l’humain», avise-t-elle.

Symptômes et complications

Du côté de l’Hôpital vétérinaire Roussillon à Sainte-Catherine, on observe aussi qu’il y a davantage de cas de toux de chenil qu’à l’habitude, fait savoir Isabelle Montreuil du service à la clientèle.

«Ça peut être parce que les gens fréquentent plus les parcs canins en ce moment et parce qu’il y a plus d’adoptions, choses que nous avons aussi remarquées», dit-elle.

Elle explique que les symptômes incluent de la toux, des éternuements et des sécrétions au niveau des yeux et du nez.

«C’est très contagieux», affirme Mme Montreuil qui n’a toutefois pas de statistiques sur le nombre de cas rapportés récemment.

Elle conseille aux propriétaires de chiens adultes de les faire vacciner une fois par année par mesure de prévention. La toux de chenil peut provoquer des complications, comme une infection des poumons, si elle n’est pas traitée.